شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال باليوم العالمى لهجرة الطيور من قلب "آشتوم الجميل" ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بور سعيد، احتفالا تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة زيارة للإعلاميين البيئيين تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، باليوم العالمى لهجرة الطيور، اليوم الثلاثاء من قلب المحمية.
من المحميات التى تم إعلانها كمحمية طبيعية خلال عام 1988، على مساحة تصل إلى 180كم2، وتعد من المحميات ذات الأراضى الرطبة التى تعد كمعزل طبيعى للطيور، على مسافة من قلب القاهرة تصل إلى 200كم.
وتضم محمية اشتوم الجميل عدد أنواع النباتات الموجودة بالمحمية تصل إلى 80 نوع بمنطقة المحمية و150 نوع ببحيرة المنزلة ومن أمثلتها نبات البوص والذى يعد أكثر الأنواع انتشاراً، ويوجد بعض الأنواع المائية مثل نبات نخشوش الحوت وخس البحر.
وويصل عدد الطيورحوالى 118 نوع، كما تضم 17 نوع من الاسماك، و 76 نوع من الحشرات، حيث أن التنوع البيولوجى للنباتات البرية، له قيمة وأهمية كبيرة فمنها ما هو ذو قيمة مباشرة ومنها من له قيمة غير مباشرة ولذا يجب على المجتمعات والأفراد الاهتمام به والحفاظ عليه.
شهر مايو من الأشهر التى يتصادف خلالها عدد من المناسبات البيئة ، حيث يشهد السبت الثانى من الشهر الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة، وايضا الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى والذى يتم الاحتفال به الموافق 22 مايو، وفيما يخص اليوم العالمى للطيور المهاجرة الذى يوافق السبت الثانى من شهر مايو، تحتفل دول العالم هذا العام 2023 بالتركيز على المياه وأهميتها للطيور المهاجرة، كما ستركز الاحتفالات على تحديد الإجراءات الرئيسية لحماية موارد المياه والنظم الإيكولوجية المائية.
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