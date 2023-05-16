شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات من التعليم للتصدى للغش بامتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات وضوابط للتصدى للغش بامتحانات الثانوية العامة 2023، كالتالى:-

- إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة لمنع الغش.

- منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التى شهدت شغب أو غش العام الماضي.

- وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

- تفتيش الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات وبعد دخول اللجنة وقبل بدء الاختبار وأيضا بعد استلام كراسة الأسئلة بنصف ساعة باستخدام العصا الإلكترونية.

- وضع باركود على كراسة الأسئلة لكشف هوية أى طالب يحاول الغش.

- كشف أى حالات غش جماعى داخل اللجان قد تحدث أثناء عملية التصحيح.

- منع دخول أى وسيلة غش سواء إلكترونية أو تقليدية لجان السير.

- منع حيازة التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية وتوقيع عقوبة تصل للحرمان من الامتحان لمدة عامين لمن يستخدم تليفون محمول داخل اللجنة.

- تشديد الملاحظة ومراقبة اللجان من قبل الملاحظين.

- التصدى للغش بكافة الوسائل والأدوات الممكنة وإبلاغ الجهات المسئولة لغلق الصفحات المسئولة عن تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب يوم 12 يونيو المقبل امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.