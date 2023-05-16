شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تصدر تحذيرا هاما حول شرب القهوة لمرضى الكبد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة والسكان تحذيرا هامة حول شرب القهوة بالنسبة لمريض الكبد، مؤكدة أنها تتسبب فى زيادة ضربات القلب وإدرار المياه، ويجب عدم الإفراط فى تناول القهوة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الكشف المبكر على سرطان الكبد يزيد نسبة الشفاء وتابعت: الكشف، والمتابعة، والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، العمل على زيادة أعداد مراكز علاج الأورام التابعة للوزارة، لدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل في ملف الأورام، بما ينعكس على رفع نسب الشفاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحي التي تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التي تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام