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الضرائب توضح كيفية احتساب القيمة المضافة على واردات الذهب

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القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 علي صورة خطاب وارد من مصلحة الضرائب المصرية موجه إلى رئيس مصلحة الجمارك حول إحتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة علي واردات الذهب سواء مشغولات أو سبائك.

 

وحسب الخطاب الذى تضمن جدولا توضيحيا، فإن قيمة المصنعية علي جرام الذهب لو افترضنا أنها تبلغ 80 جنيها مصريا، وبذلك لو بلغت قيمة المشغولات الذهبية الواردة 200 جرام ذهب يكون حسابها كالآتى 200 جرام مضروبة فى 80 =16000 هي قيمة المصنعية مضروبة فى 14%  (نسبة القيمة المضافة) مقسوم على 100، وبذلك تكون قيمة ما يدفع على 200 جرام ذهب هو  2240 جنيها.

 

 

 

 

الضرائب توضح كيفية احتساب القيمة المضافة على واردات الذهب (2)
الضرائب توضح كيفية احتساب القيمة المضافة على واردات الذهب (2)

الضرائب توضح كيفية احتساب القيمة المضافة على واردات الذهب (1)
الضرائب توضح كيفية احتساب القيمة المضافة على واردات الذهب (1)

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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