شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب توضح كيفية احتساب القيمة المضافة على واردات الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 علي صورة خطاب وارد من مصلحة الضرائب المصرية موجه إلى رئيس مصلحة الجمارك حول إحتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة علي واردات الذهب سواء مشغولات أو سبائك.

وحسب الخطاب الذى تضمن جدولا توضيحيا، فإن قيمة المصنعية علي جرام الذهب لو افترضنا أنها تبلغ 80 جنيها مصريا، وبذلك لو بلغت قيمة المشغولات الذهبية الواردة 200 جرام ذهب يكون حسابها كالآتى 200 جرام مضروبة فى 80 =16000 هي قيمة المصنعية مضروبة فى 14% (نسبة القيمة المضافة) مقسوم على 100، وبذلك تكون قيمة ما يدفع على 200 جرام ذهب هو 2240 جنيها.