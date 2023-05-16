شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وبداية انخفاض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من مساء غد الأربعاء تدخل كتل هوائية شمالية من الجانب الشمالى الغربى للجمهورية ينخفض معها درجات الحرارة مساء الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه مع يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية بمعدل يصل 4 درجات، حيث تسجل العظمى 30 درجة على القاهرة مع نشاط رياح على أغلب مناطق الجمهورية قد يؤدى إلى إثارة بعض الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وتعود درجات الحرارة الصغرى إلى 17 درجة مئوية ويكون الطقس مائل للبرودة ليلا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة غربا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".