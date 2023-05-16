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مصر تنفذ شبكة قطارات سريعة بطول 2250 كم بالقاهرة والمحافظات.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر شبكة القطارات الكهربائية السريعة، وهى مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالي اطوال تصل الي 2250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول 2024.

وفى النقاط التالية تفاصيل شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجارى إنشائها.

مخطط تنفيذ 4 خطوط لشبكة القطارات السريعة بإجمالي أطوال 2250 كم.

الخط الأول "العين السخنة - العلمين الجديدة – مطروح" طوله 675 كم.

الخط الثانى" 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل" طوله 1100 كم.

الخط الثالث " قنا – الغردقة – سفاجا" طوله 225 كم ".

الخط الرابع" بور سعيد – أبو قير " طوله 250 كم.

تنفذ وزارة النقل حاليا الخطوط الثلاثة بطول 2000 كم.

سيتم تنفيذ الخط الرابع بالمشاركة مع القطاع الخاص.

تشمل الشبكة 60 محطة.

بها 2 مركز سيطرة وتحكم.

تضم الشبكة 6 نقاط صيانة.

عدد القطارات بشبكة القطارات السريعة41 قطار سريع و 94 قطار إقليمي ، و 40 جرار بضائع.

تبلغ سرعة القطار السريع 250 كم / ساعة ، والسرعة التشغيلية 230 كم / ساعة.

متوسط المسافة بين محطات القطار السريع 50 كم.

الطاقة الاستيعابية للقطار السريع من 1 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً.

تبلغ سرعة القطار الإقليمي 200 كم / ساعة و السرعة التشغيلية 160 كم / ساعة.

متوسط المسافة بين محطات القطار الاقليمى 25 كم.

الطاقة الاستيعابية للقطار الاقليمى من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً.

سرعة جرار قطار البضائع 120 كم / ساعة.

ستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 مليون طن سنوياً .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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