شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أرجنتينى فى زيارة للقاهرة لتعزيز الروابط التجارية والثقافية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل السفير الأرجنتينى بالقاهرة جونزالو أورويولابيتيا، وفد من محافظات كوردوبا وإنترى ريوس وسانتا فيه خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو.

ووفقا لبيان السفارة بالقاهرة، فإن المهمة تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين المنطقة الوسطى في الأرجنتين ومصر من خلال لقاءات بين السلطات ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن مختلف القطاعات الإنتاجية التى تتمتع بتكامل عالٍ مع الاقتصاد المصرى.

ويضم الوفد، الذى يترأسه حكام محافظات وممثلين عن غرف التجارة فى قطاعات مثل الألبان واللحوم والحبوب والبقوليات والآلات الزراعية والفواكه والدواجن والمكسرات والتكنولوجيا الحيوية والخدمات القائمة على المعرفة وغيرها.

وأشار السفير الأرجنتيني إلي أن هذه المبادرة تهدف لتعزيز التجارة في المنتجات والخدمات، وكذلك تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في إنتاج الأغذية والزراعة والابتكار والتكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى الطابع الفيدرالي للزيارة، وفقًا لسياسة الحكومة الأرجنتينية في تعزيز التكامل والتنمية للاقتصادات الإقليمية، كما يجب التأكيد على أن المنطقة الوسطى تمثل حوالى 50٪ من التجارة بين الأرجنتين ومصر، التى بلغت تاريخيا حوالى 2 مليار دولار أمريكي.

ولفت السفير إلى أن الزيارة جزء من سلسلة من الأنشطة الترويجية التجارية والعلاقات السياسية التي تقوم بها الأرجنتين في مصر، لتبرز نفسها كمورد موثوق به للمنتجات الزراعية والصناعية والتكنولوجية عالية الجودة في السوق العالمي المتأثر بانقطاع سلاسل الإنتاج والتجارة، فضلاً عن زيادة الأسعار للمنتجات الاستراتيجية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه البعثة في تعزيز الروابط التجارية والثقافية بين الأرجنتين ومصر، وتعزيز موقع مقاطعات كوردوبا وإنتري ريوس وسانتا فيه كقادة في إنتاج وتصدير السلع والخدمات عالية الجودة.