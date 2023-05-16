شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت وزارة البيئة عن محمية أشتوم الجميل فى اليوم العالمى للطيور المهاجرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسين محمد رشاد مدير عام محمية آشتوم الجميل، أن المحمية تم إعلانها محمية طبيعية مصنفة ضمن الأراضى الرطبة ومعزل طبيعي الطيور بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 والمعدل بالقرار رقم 2780 لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم 2423 لسنة 2019، وتقع على الطريق الساحلى بين بورسعيد ودمياط على مسافة (7) سبعة كيلومترات غرب مدينة بورسعيد وتشمل المحمية بوغازي الجميل" الجديد والقديم.

وأضاف حسين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أشتوم الجميل، تبلغ مساحتها 202 كيلو متراً - مربعاً حالياً و تمثل حوالى (28%) من مساحة بحيرة المنزلة ، وكانت مساحة المحمية فى الإعلان الأول للمحمية (40) كيلو متراً مربعاً وأصبحت مساحة المحمية بعد تعديل قرار اعلان المحمية الأول (171) كيلو متراً مربعاً.

أما جزيرة تنيس فهي تقع داخل بحيرة المنزلة على مسافة سبعة كيلومترات جنوب غرب بورسعيد، كما أن لها اهمية اجتماعية أنه يعيش السكان داخل البحيرة وبداخل الجزر المنتشرة في البحيرة، وعدد السكان القاطنين بداخل حدود المحمية الواقعة داخل بحيرة المنزلة حوالي 5 الاف شخص من اجمالي 50 الف شخص قاطنين في بحيرة المنزلة.

كما أن المنازل مصنوعة من مواد بسيطة مثل (البوص و الطوب الأحمر والحرف الرئيسية للسكان المحليين هى (الصيد)، بالاضافة الى حرفة تربية الماشية.