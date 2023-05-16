شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل مساعدات طبية إهداء للشعب السودانى الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان محملتين بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

وفى سياق متصل تم سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر عودتهم لإستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببورسودان .

يأتى ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والسودانى ،وإنطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم .