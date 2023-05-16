شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 96% نسبة حضور طلاب الصف الثانى الإعدادى بامتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، انتظام العملية الامتحانية لصفوف النقل بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال مدير المديرية إن طلاب الصف الثانى الإعدادى أدوا امتحانهم اليوم في مادة اللغة العربية والخط العربى، وبلغ إجمالي المقيدين 167199 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96% فى الفترة الصباحية، وبلغ إجمالي المقيدين 33193 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95% فى الفترة المسائية.

وأضاف أن طلاب الصف الثاني الثانوي العام أدوا امتحانهم اليوم فى مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والجغرافيا، وبلغ إجمالي المقيدين 75770 طالبا وطالبة فترة صباحية وكانت نسبة الحضور 98.8%، كما بلغ إجمالي المقيدين 2871 طالبا وطالبة فترة مسائية وكانت نسبة الحضور 98.4%.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تابعت جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها، مشيرا إلى أن الغرفة لم تتلق أية مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية فى أى من المراحل.

وأشاد مدير المديرية بحسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم، منبها على ضرورة متابعة الطلاب أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج حفاظا على سلامتهم، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب حرصا على مصلحته.