شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مستشفى 15 مايو ويشيد بالتزام العاملين وانتظام سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتزام العاملين وانتظام سير العمل بكافة أقسام مستشفى 15 مايو النموذجي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير اليوم الثلاثاء للمستشفى، وعدد من المنشآت الصحية لتفقد العمل بها على أرض الواقع والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خلال الجولة عدد من أقسام المستشفى ( الطوارئ والاستقبال، غرف الكشف، معامل وبنك الدم)، فضلاً عن الجناح المتكامل للأشعة بالمستشفى، للتأكد من تواجد فنيين الأشعة وتواجد الاستشاريين بصفة دورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين.

ولفت عبدالغفار إلى مراجعة الوزير جداول "النوبتجيات" الخاصة بالفرق الطبية من العاملين بالمستشفى للتأكد من تواجدهم وانتظام سير العمل، مؤكداً الحرص على المتابعة الدورية للعمل بالمنشآت الصحية بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على التحديات وحلها.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد قسم الغسيل الكلوي ومتابعة معدل تردداته، فضلاً عن تفقد قسم العيادات الخارجية، وآليات العمل به، مؤكداً العمل يومياً حتى الانتهاء من تقديم الخدمات اللازمة لكافة المرضى من المترددين على العيادات، كما تابع الوزير آليات التعاون مع منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بما يضمن توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة المرضى.