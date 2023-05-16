شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة" تعلن جاهزيتها لبدء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ( دور أول) للعام الدراسي 2023/2022، والمقرر انطلاقها غداً الأربعاء، حيث من المقرر أن يؤدى (200844) طالب وطالبة امتحاناتهم غداً أمام (768) لجنة.

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير المديرية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية الـ33 من (نظافة ؛ تعقيم ، تطهير ، فرش ، تهوية ؛ إضاءة ) مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية.

وأكد موسى على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات فى يسر، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب، كما شدد على منع حيازة التليفون المحمول أو أى من أجهزة الاتصال أو التقنية الحديثة للمراقبين والطلاب، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والأجابة وكذلك اللجان الامتحانية، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية، لافتا إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية الـ 33 على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف.

وصرح "موسى" أن الامتحانات تكون وفقا للجداول المعلنة، حيث يؤدى الطلاب غداً الأربعاء الموافق 2023/5/17 امتحان اليوم الأول فى مادة اللغة العربية والخط، بينما يؤدوا امتحان يوم الخميس الموافق 2023/5/18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية.

ويؤدى الطلاب السبت الموافق 2023/5/20 امتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأحد الموافق 2023/5/21، امتحان فى مادة اللغة الأجنبية.

والإثنين الموافق 2023/٥/22، يؤدون الامتحان فى مادتى الهندسة والتربية الفنية، وتختتم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/23 يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة العلوم.

وأوصي موسى، مديرى عموم الإدارت التعليمية بالمتابعة الجيدة والمرور اليومى على اللجان الإمتحانية وتذليل كافة العقبات ووضع مصلحة الطالب فى المقام الأول.