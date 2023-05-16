شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الحوار الوطنى سياسى شامل حول أولوية العمل داخل الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني: "الدعوة إلى الحوار الوطنى حدث أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، منها فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات وكان كل له غاية وهدف، منها الحوار الوطنى لجمال عبد الناصر وهو المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية عام 1962 بعد 10 سنوات من ثورة يوليو، بهدف التحول الاشتراكى وتشكل تنظيم واحد (الاتحاد الاشتراكى العربى)".

وأضاف ضياء رشوان، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز: "ثم حوار الرئيس السادات بعد حرب أكتوبر (ورقة أكتوبر) يقول إن الاتحاد الاشتراكى لم يعد ينفع الآن"، لافتا إلى أن الرئيس بحكم الدستور لا يجب أن ينشئ حزبا أو يعبر عنه حزب. وتابع ضياء رشوان: "الحوار الوطنى هو حوار سياسى شامل حول أولوية العمل الوطنى".