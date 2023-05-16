ضياء رشوان: شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب لا ينامون لإنجاح الحوار الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة المصرية ملتزمة فى حقوق الإنسان بالدستور المصري والمعاهدات التى وقعت عليها وهي 10 معاهدات من 18 معاهدة دولية، وأمريكا موقعة على 6 معاهدات فقط، موضحا أن اجتماعات اللجان مستمرة وتعمل على الوصول للقضايا التى تمس الناس من الدرجة الأولى.

وأوضح "رشوان" خلال تصريحات له على قناة "إكسترا نيوز"، أن اجتماعات الحوار الوطنى تطلبت عدة لقاءات داخل مجلس الأمناء ومع المقررين من أجل الوصول لخلاصة قضايا تهم المواطن وتحقق الأولويات التى دعا إليها الرئيس، وتطلب ذلك وقتا طويلا ونعتذر عن ذلك، ولكن هدفنا هو إنجاز ما يليق بالشعب المصرى.

وأشار المنسق العام للحوار الوطنى إلى أن الحوار الوطني تضمن فريق عمل كبير ومجلس الأمناء له اختصاصات يمارسها ومقرر المحاور ومساعدوهم لديهم مخططات عمل مختلفة تعمل بالتوازى، بالإضافة لشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب الذين لا ينامون الليل من أجل إنجاح الحوار الوطنى.