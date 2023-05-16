شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تجدد توقيع الاتفاق مع وزارة الشباب والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الرياضية، وتحقيق أقصى درجات التعاون مع مختلف الجهات، جددت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقيع عقد الاتفاق الثلاثى مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو). ويهدف عقد الاتفاق إلى توفير الدعم الكامل والحفاظ على الإعتماد الدولى الجزئى لمعمل المنشطات المصرى التابع للقوات المسلحة وضمان الإعتماد الدولى النهائى من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، بما يلبى تطلعات الدولة للنهوض بالرياضة المصرية وإتاحة تحليل العينات اللازمة داخل الجمهورية بدلاً من إرسالها للخارج . يأتى ذلك فى ضوء الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والوزارات المعنية لتوفير وتيسير كافة الإمكانات الخاصة بإنهاء إجراءات الإعتماد . حضر الفعاليات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة واللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات .

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