شكرا لقرائتكم خبر عن «العدالة الاجتماعية» شعار الدولة فى عهد الرئيس السيسى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تناقش.. «العدالة الاجتماعية» شعار الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى.. صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.. الاهتمام بالكوادر البشرية وإدخال التكنولوجيا وملف الترويج أبرز المقترحات.. والمستشار محمود فوزى: الإعلام السياحى «صناعة».

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تناقش.. «العدالة الاجتماعية» شعار الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى.. صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.. الاهتمام بالكوادر البشرية وإدخال التكنولوجيا وملف الترويج أبرز المقترحات.. والمستشار محمود فوزى: الإعلام السياحى «صناعة»

ـ فى الاجتماع الأول لـ «الأعلى للاستثمار» برئاسة الرئيس السيسى.. دفعة قوية للاستثمار بـ22 قرارا رئاسيا.. نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة وتسهيل تملك الأراضى

ـ لجان امتحانات الثانوية جاهزة لاستقبال الطلاب.. «التعليم»: لن يزيد عدد الطلبة على 20 باللجنة وتوفير تهوية جيدة بالفصول

ـ 25.7 مليار عائدات قناة السويس فى مارس الماضى

ـ عادل إمام مرادف البهجة.. شريط طويل من الذكريات مع الزعيم

ـ حصاد ناجح لمزارع القمح والشعير بمختلف قرى شمال سيناء

ـ "حياة كريمة" ترسم البسمة على وجوه أهل أسوان