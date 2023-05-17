شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 60 ألف جنيه لكل صاحب باكية تضرر بحادث حريق المعرض التجارى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 50 ألف جنيه من بند الإغاثة و 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لكل صاحب باكية تضرر فى حادث حريق المعرض التجاري الخاص بمنطقة الإبراهيمية بمحافظة بني سويف، والذى اندلع صباح الأحد الماضى، وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وجاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعي استثناء من الحد الأقصى المقرر لهذه النكبات، مؤكدة ضرورة اتخاذ ما يلزم من آليات لدعم الشباب لتجاوز هذه المحنة والتخفيف من آثار الحادث.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه فور وقوع الحادث المؤسف تم تنسيق الجهود المشتركة مع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لاتخاذ ما يلزم من تدخلات، حيث تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي ببنى سويف للتواجد ولجان الإغاثة لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم الأسر المضارة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بأصحاب الباكيات والقائمين على الصناعات المختلفة بضرورة التأمين الاجتماعي، حيث ستقوم بمجموعة من الحملات للتأكيد على ضرورة التأمين الاجتماعي، كما ستقوم بدور الوساطة بينهم وبين شركات التأمين من أجل اتمام عملية التأمين.

الجدير بالذكر أن عمليات الحصر تشير إلى تضرر واحتراق 103 باكيات حتى تاريخه و يتم اتخاذ اللازم نحو استكمال الأوراق اللازمة لسرعة صرف المساعدة.

هذا وقد شب حريق بالمعرض التجارى الخاص بمنطقة الإبراهيمية بمحافظة بنى سويف صباح الأحد الماضى، حيث أتت النيران على الباكيات ومحلات صغيرة التى تضم منتجات الخريجين من المفروشات والملابس الجاهزة، والأدوات البلاستيكية، حيث تم التعامل من قبل قوات الحماية المدنية وإخماد النيران.