شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة نادرة لترعة المريوطية بالهرم عام 1962 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة نادرة لترعة المريوطية بالهرم عام 1962م.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة نفذت خطة تطوير شاملة حولت بها ترعة المريوطية لمنطقة حضارية خدمية تضم كورنيشا سياحيا ومواقف سيرفيس نموذجية ونقاط خدمية مميزة.

شهدت الترعة خلال المرحلة الأولى من خطة التطوير، تغطية جزء من مسار الترعة في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، وإقامة مجمع سيرفيس حضاري بديل عن المواقف العشوائية، فضلا عن إقامة كورنيش وممشى سياحي ونقاط ترفيهية وأكشاك ومطاعم حضارية، وذلك بطول 3.6 كيلو متر.

وتشهد الترعة في مراحلها الأخيرة، أعمال تطوير وتأهيل وتغطية بـ5 قطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.