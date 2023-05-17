شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يسلم غدا منح مالية لـ50 فتاة من المقبلات على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غدا الأربعاء، منح مالية لـ50 فتاة من المقبلات على الزواج؛ لدعمهن وتخفيف العبء عن كاهلهن.

وأكدت المحافظة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية ومساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة، وتوفير كل ما هو أفضل لحياة أبناء المحافظة.

وأوضحت أن مبادرة تيسير سبل الزواج على فتيات المحافظة تعد إحدى المبادرات المقدمة لدعم مختلف فئات المجتمع وتوفير مقتضيات العيش الكريم لأفراده ورفع المعوقات التى تواجههم لتمكينهم من الزواج.

ويُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كان قد سلم شهر مارس الماضي، والذي يصادف احتفالات المحافظة بعيدها القومي، 20 جهازا كهربائيا (ثلاجة – غسالة) لـ10 فتيات مقبلات على الزواج.