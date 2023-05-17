شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكوري بالقاهرة يودع مصر بعزف النشيد الوطني المصرى بالساكسفون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير الكورى الجنوبي بالقاهرة، هونج جين اووك عزفا بالساكسفون لمجموعة من الأغاني الكورية، وختم عزفه بعزف النشيد الوطني المصري، وذلك في إطار حفل الوداع الذى نظمه في مقر إقامته مساء اليوم.

وودع هونج جين أووك، السفير الكورى الجنوبي المصريين في كلمته الأخيرة قبل انتهاء مهام عمله كسفير لبلاده في القاهرة، قائلا، إنه حزين للغاية لانتهاء مدته، ولكنه يحمل مصر في قلبه، مؤكدا أنها بلد جميل، ولها تاريخ عريق، ومستقبلها سيكون مشرق.

وقال السفير الكوري الجنوبي في كلمته مساء اليوم: "أشعر أني وصلت القاهرة والتقيت بكم بالأمس، ولكن مرت حوالي ثلاث سنوات، الوقت يمر سريعا.. أليس كذلك؟".

وأكد أنه لا يصدق أن موعد الرحيل أتى، لكنه أعرب عن سعادته لقضاء وقته في مصر طوال السنوات الماضية، مشددا على أن وباء كورونا والمشاكل الاقتصادية لم يُقَفُوا في طَرِيق صَداقة مصر وكوريا، بالعكس، عززت العلاقات وأصبحت أقوى.

وأكد أنه رغم الصعاب الاقتصادية فى العالم بسبب حرب أوكرانيا، تمكنت القاهرة وسيول العام الماضي من زيادة التجارة بين بحوالي 40%، كما أن التصدير من مصر لكوريا زاد حوالي 161%.

وأضاف أن البلدين عملا على صناعة مُنْتَجات made in Egypt "صنع في مصر" مثل التليفزيونات والغسالات، والعام الماضي قررا صناعة ألواح إلكترونية والتليفونات المحمولة والتعاون في المترو، كما تعاونا في محطة الطاقة في الضبعة.

وأضاف أنه في شهر أغسطس الماضي، تم رفع التَحْذِير السِياحي من على مُعظم الأماكن وجاء المزيد من الكوريين إلى مصر للسياحة.

وأعرب عن اعتقاده وجود طيران مُباشِر بين كوريا ومصر قريبا، لافتا إلى أن هناك الكثير من الكوريين يستعدون للسفر لمصر حتى يستمتعون بالطبيعة الجميلة في الغردقة وشرم الشيخ ودهب، وليس فقط الأماكن التاريخية مثل الأهرامات والأقصر وأسوان. كما أن هناك الكثير من الكوريين باتوا يتعلمون اللغة العربية، في الوقت الذي شهد فيه عدد الكوريين المسلمين والمساجد زيادة مع مرور الوقت.