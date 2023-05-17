شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 17/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:10
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:49 م
موعد صلاة العشاء 9:19 م.
وقت صلاة الفجر 4:15
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:07 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:16
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:26 م
وقت صلاة العشاء 8:51 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:49
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