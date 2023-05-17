شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تكرم 12 زميلا من الخليج 365 لفوزهم بجوائز النقابة وحصولهم على الدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت نقابة الصحفيين 12 زميلا من مؤسسة ”الخليج 365” فى احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية لعام 2022، والتي أقيمت مساء بمسرح النقابة، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365.

وكانت صحيفة ”الخليج 365” قد حققت نجاحا جديدا يضاف إلى رصيد نجاحاتها المتوالية، بعد حصد محرريها لأربع جوائز وشهادات تقدير فى جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين.

ففى جائزة الصحافة الثقافية، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلين وائل السمرى عن موضوع "قيامة قاموس مجهول" جريدة الخليج 365، والزميل صلاح البيلى عن موضوعى:

1- حوار مع الناقد الكبير د. محمد عبدالمطلب.

2- حوار مع شوقى حجاب، جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

وفى صحافة الفيديو، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عمل مشترك بين كل من الزميلة نهير عبد النبى- والزميلة خلود رفعت، عن فيديو بعنوان "عائلة فريدة"، موقع الخليج 365.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة هاجر السيد – عن فيديو بعنوان "من الست للأستاذة لوزة محت أميتها ووصلت للماجستير"، وتمنح الزميلة رحمة خليفة شهادة تقدير، موقع الخليج 365.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة منة الله حمدى، والزميل صابر سعيد، عن فيديو بعنوان "صبرية تتحدى صعاب التعب بضحكة رضا" موقع الخليج 365.

وفى جائزة محمد عيسى الشرقاوى فى التغطية الخارجية قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل أحمد عرفة، عن موضوع "الطريق إلى مستقبل تونس"، جريدة الخليج 365.

وفى جائزة التحقيق الصحفى قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل أحمد جمال الدين عن موضوع "بيزنس تقارير كورونا.. الخليج 365 تتبع سماسرة بالمستشفيات يبعون تقارير الإصابة بفيرس كورونا وتسعيرة مختلفة لكل حالة"، وفى جائزة صبرى غنيم فى القصة الإنسانية، قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل أحمد يعقوب، عن موضوع "7 رسائل من أعلى جبال لبنان"، العمل نشر بجريدة الخليج 365.

كما تكريم الزملاء الحاصلين على درجة الدكتوراه وهم: الكاتب الصحفى الدكتور محمد ثروت بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه للمرة الثانية، والزميل الدكتور أحمد إبرهيم الشريف رئيس قسم الثقافة، والزميلة الدكتورة نورهان فتحى.



حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية (1)



حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية (3)



حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية (5)



حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية (8)



حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية (9)



حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية



تكريم الحاصلين على الدكتوراة فى نقابة الصحفيين (4)



تكريم الحاصلين على الدكتوراة فى نقابة الصحفيين (5)



فقرة خاصة من مانشيت عن المكرمين فى الخليج 365