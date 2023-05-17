شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء تحرير عدد من الصحف يشاركون بفعاليات تحكيم مشروعات تخرج إعلام عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
وجاء اللقاء ضمن فعاليات تحكيم الإعلاميين لمشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة شعبة الصحافة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب.
وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود حرص جامعة عين شمس علي الاستفادة من خبرات القامات الإعلامية البارزة فى مختلف مجالات العمل الإعلامى وذلك فى إطار السعى الدائم للربط بين الدراسات الأكاديمية وواقع الممارسة العملية فى المجال الإعلامى.
ووجه الشكر والتقدير للإعلاميين لما يقدمونه من دعم دائم وخبرة ثرية تسهم فى تزويد الطلاب بالمهارات المهنية المناسبة لسوق العمل.
وأكد سعود حرص جامعة عين شمس علي التواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية البارزة التي تحظى بالحرفية والمهنية والتي تسهم بدور حيوى في بناء المجتمع وزيادة الوعي وتوفير المعلومات للجمهور وتشكيل اتجاهات الرأى العام المصرى تجاه القضايا المختلفة.
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