شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية لأول مرة.. نجاح زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سابقة هي الأولى بمستشفيات جامعة عين شمس، تم بنجاح إجراء زراعة صمامات رئوية لثلاث حالات عن طريق القسطرة، صرحت بذلك الدكتور عزة الفقي أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.

وأوضحت رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هذه التقنية تعد فتحاً علمياً جديداً، لافتة إلى أن هذه التقنية مكلفة للغاية وتحتاج تكاتف جهود العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

ووجهت الشكر لقيادات جامعة عين شمس لما قدموه من دعم و تيسيير وصولا لتطبيق هذه التقنية، برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية .

وأضافت الدكتورة مي حمدي السيد أستاذ القلب و مؤسس وحدة عيوب القلب الخلفية بقسم القلب بطب جامعة عين شمس أن تنفيذ هذه التقنية تم بالتعاون مع الدكتور زياد حجازى أستاذ زائر من الولايات المتحدة الأمريكية ، لافتة أن تقنية الصمام الأورطي موجودة في مصر منذ سنوات ولكنها لأول مرة تنفذ في الصمامات الرئوية.

وأشارت إلى أن هذه التقنية تم تنفيذها أيضاً في مركز طبي في أسوان وفي جامعة القاهرة.

واستعرضت الدكتورة هبه عطية أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، خطوات التحضير لتنفيذ هذه التقنية والتي استغرقت مراحل عديدة لتحديد الحالات المناسبة ، وقالت" نأمل أن تكون جامعة عين شمس مركزا للتدريب ونقل الخبرات في هذا المجال الجديد".

يذكر أن الفريق الطبي ضم كل من:د. علاء رشدي ، د. عمرو منصور، د. ياسمين عبد الرازق، د. هبه كامل ، د. أميرة نور، د. عبلة علي ، د. يوسف أمين، د. محمد صابر، د. محمد رشاد، د. آية الصايغ ونخبة من نواب قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.