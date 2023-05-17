شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مايو.. انطلاق الدورة 49 لمؤتمر العمل الدولى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة العمل العربية، عقد الدورة "49" لمؤتمر العمل العربى، خلال الفترة من 22 حتى 29 مايو 2023، ومن المقرر أن ترأس تلك الدورة الجمهورية المويتانية استنادا إلى نظام العمل فى المؤتمر.

وأوضحت المنظمة، أن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتى فى الوقت الذى تعانى فيه معظم اقتصاديات العالم بما فيها المتقدمة من التضخم وتعطل سلاسل التوريد، جراء الأزمات المتلاحقة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى منذ 3 أعوام بدءا من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية مرورا بالتغيرات المناخية، لافته إلى أن المؤتمر هذا العام سيناقش تقرير الأمين العام بعنوان "الحوار الاجتماعى بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، ومستقبل الضمان الاجتماعى فى المنطقة العربية، حيث يسلط هذا البند الضوء على كيفية رسم مستقبل أنظمة الضمان الاجتماعى فى الدول العربية فى ظل التحولات الدولية والإقليمية والمحلية المتسارعة خاصة بعدما جد من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية.

كما يناقش المؤتمر" سياسات التعليم والتدريب المهنى والتقنى فى ظل التحول الرقمى"، والذى تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية.

ووجهت منظمة العمل العربية الشكر والتقدير لمصر، حاضنة مؤتمر العمل العربى، على كافة أوجه الدعم الذى تقدمه لمنظمة العمل العربية، معربة عن تمنيها دوام التقدم والإزدهار فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.