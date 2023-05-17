شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التغييرات فى المناهج الدراسية العام المقبل للصف السادس الابتدائي فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التغييرات فى المناهج الدراسية للعام الدراسي المقبل ستكون للصف السادس الابتدائى فقط، مؤكدا أنها دخلت مرحلة التطوير ضمن نظام التعليم الجديد والذى وصل إلى الصف الخامس الابتدائى هذا العام والعام المقبل تصل إلى الصف السادس الابتدائي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق، أنه تم بناء مناهج جديدة قائمة على إنتاج المعرفة والمناهج المتكاملة، والتركيز على النواحى الشخصية والمهارات الحياتية والتعلم مدى الحياة والتركيز على المفاهيم الكبرى، لإعداد طالب قادر على التفكير والإبداع.

وأضاف الوزير فى تصريحات له، أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائى، ويتم حاليا تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي، موضحا أنه يتم حاليا أيضا وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، مؤكدا في هذا الإطار أن المناهج المصرية ذات ملامح دولية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن الصف السادس الابتدائى يدخل العام الدراسى المقبل 2024، ضمن سنوات التطوير بنظام التعليم الجديد والذى وصل حاليا إلى الصف الخامس الابتدائى، مشددة على أنه لا يتم إلغاء الصف السادس الابتدائى كما يعتقد البعض من أولياء الأمور.