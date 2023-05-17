شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزير الشئون الخارجية الجزائرى القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر أحمد عطاف سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الأولوية.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن ذلك جاء قبيل بدء الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية بجدة . وكان وزير الخارجية قد توجه إلى جدة مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس الجامعة على مستوى القمة المقرر عقدها بعد غد الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

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