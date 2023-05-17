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شكرا لقرائتكم خبر عن لو انت شاطر فى العربى.. ما جمع كلمة "الحياة" بعد تضمينها امتحان إعدادية القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضمن امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وتضمنت الأسئلة تفاصيل حول أهمية المتحف المصرى الكبيرة كتحفة فنية ومعمارية التى تم إنشاؤها فى العالم وكانجاز يضاف إلى الانجازات التى تقيمها الدولة المصرية.
ومن ضمن الأسئلة التى جاءت جمع كلمة " الحياة" ومن بين الاختيارات " الحيات- الحيوانات - الحيوات- الأحياء"، كما جاء سؤال التعبير عن أهمية الحفاظ على المرافق العامة كواجب دينى ووطنى.
وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى اى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.
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