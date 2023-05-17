شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين الإنتاج الحربى و"ميزوها" اليابانية لجهاز إنتاج المياه من الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي وشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) التابعين للوزارة وشركة ميزوها المحدودة اليابانية "Mizuha" بهدف التصنيع المشترك لجهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) بمصانع الإنتاج الحربي وتسويق المنتج بمصر والدول العربية والأفريقية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقّع سابقًا بين "الإنتاج الحربي" و"ميزوها" لاختبار وتقييم وتطوير جهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي موديل (كوسوي) داخل الجهات التابعة للإنتاج الحربي وذلك للعمل في الأجواء المصرية والعربية وخاصةً دول شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام بأيدٍ مصرية وتكنولوجيا يابانية، لافتًا إلى أن المياه المنتجة من الجهاز حصلت على موافقات وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الوزير أن هذا الجهاز يأتي إنتاجه في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدة اختبارات وتم الحرص على تطويره خلال تواجده واختباره بمصر لكي يناسب العمل في الأجواء الجوية الحارة خصوصًا بدول شمال أفريقيا والتي تختلف عن الأجواء باليابان التي لها خواص جوية مغايرة.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تزخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، كما أكد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في شركاتها التابعة بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

من جانبه أشار/ كيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة "ميزوها" إلى أن الشركة تمتلك خبرات ممتدة في مجال تصنيع أجهزة توليد المياه من الهواء، مشيدًا بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، مؤكدًا على أن ما تمتلكه الوزارة من إمكانيات تصنيعية وبحثية متميزة تشجع مختلف الشركات العالمية على عقد شراكات صناعية إستراتيجية معها، معربًا عن تطلع الشركة اليابانية إلى بدء تفعيل التعاون المشترك مع الوزارة في أقرب فرصة ممكنة بما يدعم جهود الدولة المصرية لتعزيز أمنها المائي من خلال توفير مصادر متنوعة للمياه عبر تقنيات متطورة تراعي البيئة من أجل التوصل إلى حلول مستدامة، لافتًا إلى أننا "نطمح من خلال هذا التعاون المشترك إلى تلبية مطالب السوق المحلية المصرية من الجهاز وكذا التصدير للخارج بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الإستراتيجي".

من جانبه أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر على حرص الوزارة للاستفادة المثلى من القدرات الصناعية والتكنولوجية المحلية المتاحة بها لتنفيذ المشروعات والشراكات الصناعية التي تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بمصر.