شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استقرار أسعار الذهب فى الأسواق بنسبة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب على استقرار أسعار الذهب حاليا في الأسواق بنسبة 80%، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ساهم في تراجع أسعار الذهب بشكل كبير، وأصبح سعر الذهب في الأسواق المحلية يقارب السعر العالمي.

وأضاف ناجى فرج لـ ”الخليج 365” أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن من حق القادمين من الخارج اصطحاب الذهب بدون دفع رسوم جمركية باستثناء دفع رسوم القيمة المضافة فقط في الجمارك.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.