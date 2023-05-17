شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء" الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى حرص الدولة على تشجيع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وذكرت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي : الدولة حريصة على اتخاذ ما يلزم لتعزيز الاستثمار " - أن الرئيس السيسي قال إننا نهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مشددا على أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة. وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤس الرئيس السيسي أمس الثلاثاء، للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

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