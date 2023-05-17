شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: تصحيح امتحانات الإعدادية أولاً بأول ومراعاة الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام أول بأول مع مراعاة الدقة والسرية على أن يتم التصحيح وفق نموذج الإجابة المعتمد من اللحام الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة ونماذج الإجابات، مشددة على أنه يتم تجميع درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول والثانى معا ويحسب المجموع النهائى لكل طالب، مؤكدة أن المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة.

وانطلقت صباح اليوم الاربعاء امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يؤدى الطلاب الأربعاء امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والإثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى اى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.