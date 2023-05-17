شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يلتقى وزير الشئون الخارجية التونسى بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، وذلك قبيل بدء الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية بجدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "إن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز