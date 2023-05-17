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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يوجه بإزالة الإشغالات في محيط المدارس والان مع تفاصيل الخبر
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وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة .
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها .
رافق المحافظ فى جولته أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.
وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.
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