شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محور 26 يوليو الجديد تجريبيا من ميدان لبنان حتى المنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة آخر التطورات الجارية في أعمال تنفيذ مشروع محور 26 يوليو الجديد، الذي يبدأ مساره من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بدء التشغيل التجريبي لمحور 26 يوليو الجديد، في المسافة من ميدان لبنان حتى طريق 26 والمنطقة الصناعية بأكتوبر في أبو رواش، منوها بأن المشروع سيسهم في إنهاء أزمات الازدحام المروري على محور 26 يوليو القديم، كما سيسهم في نقل الحركة المرورية من شارع جامعة الدول العربية عبر شارع أحمد عرابي دون الحاجة إلى المرور عبر ميدان لبنان، كما سيسهل الوصول لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأوضح أن المحور الجديد يخدم محطة قطارات الصعيد الجديدة بمنطقة بشتيل، كما يوجد حلول مرورية جديدة، مشيرا إلى أن المحور يمر من منطقة بشتيل بالقرب من محطة قطارات الصعيد، وسيكون موازيا للمحور القديم ومرتبطا به من ناحية طريق إسكندرية - الصحراوي، كما يتقاطع مع محورى "عرابى - الفريق كمال عامر" وجميعهم يتقاطعوا أيضا مع الطريق الدائرى.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كان قدر أصدر قرارا بإعلان المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط المونوريل غرب القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط وفقا للحدود والإحداثيات للنطاق المباشر للمشروع، ووقف تراخيص البناء وكذا صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة.