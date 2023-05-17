شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع طلاب الثانوية العامة على اللجان وأرقام الجلوس فى المدارس الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من توزيع طلبة الثانوية العامة، على لجان الامتحانات استعدادا لانطلاق الاختبارات 12 يونيو المقبل، كما انتهت الكنترولات من تجهيز لجان أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة تمهيدا لتوفيرها فى المدارس بداية الأسبوع المقبل، حيث يتسلم الطلاب أرقام الجلوس بداية الأسبوع المقبل من مدارسهم المقيدين بها.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية التأكيد على كافة الخطوات والاجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه في إطار اجراءات التصحيح الالكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا البيان التوضيحي يأتي في إطار حرص الوزارة على اتباع أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

وتابع المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا، عبر فيديو توضيحي، عن كافة الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.