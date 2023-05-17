شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بحرارة الجو يصل 5 درجات بأغلب الأنحاء من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، موعد انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة ، موضحة أنه من المتوقع بداية من غدا الخميس 18 مايو وحتى السبت 20 مايو، انخفاض بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح من 4: 5 درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس 18 مايو : القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة، و شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة، و جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 22 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة غربا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".