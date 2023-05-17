شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يشارك فى الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية المعنية بالوضع في السودان والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع، الذي شارك فيه وزيرا خارجية مصر والسعودية وامين عام الجامعة العربية، أكد على أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار حفاظاً على مقدرات شعب السودان الشقيق ومؤسساته الوطنية، بالإضافة إلى أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأناً داخلياً، ومحورية دور دول الجوار ومجموعة الاتصال العربية فى معالجة الأزمة. كما حذرت المجموعة من التدخل في الشأن السوداني، وأعربت عن دعمها لإعلان جدة الإنساني الخاص بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن أعضاء مجموعة الاتصال أشادوا بجهود عدد من الدول العربية، ومنها جمهورية مصر العربية، في تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وأكدوا على مواصلة المجموعة جهودها ومساعيها الحميدة مع كافة الأطراف السودانية، وتنسيقها مع التجمعات والشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى حلول للأزمة، مع دعوة المجتمع الدولي لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للشعب السوداني.
هذا، وقد أصدرت المجموعة بياناً فى نهاية اجتماعها، أكد علي المضامين والتوجهات التى سبق الإشارة اليها.
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