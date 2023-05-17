شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية السعودى على هامش اجتماعات جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء، نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان .

وكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "مشاورات ثنائية بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة جامعة الدول العربية بجدة". وكان وزير الخارجية قد توجه إلى جدة مساء أمس الثلاثاء للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها بعد غد الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز