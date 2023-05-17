شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة واشنطن بالقاهرة تحتفى بالاجتماع الافتتاحى للجنة الاقتصادية بين مصر وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة التزام الولايات المتحدة ومصر بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين الأمريكى والمصرى. وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "يسعدنا عقد الاجتماع الافتتاحي رفيع المستوى للجنة الاقتصادية المشتركة". وأعادت السفارة نشر تدوينة للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، كتب فيها "الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة .. مصلحة مشتركة في تعزيز وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز