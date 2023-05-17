شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: قانون العمل سينال طرحا فى الحوار الوطنى يحقق آمال العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الصحافة والإعلام، أن محور العمال فى الحوار الوطنى يكتسب أهمية كبرى، خاصة ونحن على أعتاب " الجمهورية الجديدة "، مؤكدا ان الطبقة العاملة شركاء فى بناء الأوطان ولذلك فان مشروع قانون العمل سينال طرحا يحقق كل آمال العمال بما فيهم الشباب والمرأة وأصحاب الهمم والعمالة غير المنتظمة فضلا عن ضمه لمواد فاعلة تعمل عل إحداث توازن فى العلاقة بين أطراف الإنتاج لصالح الاقتصاد القومى.

جاء خلال مؤتمر احتفالية نظمتها نقابة الصحافة والطباعة والإعلام بمناسبة أعياد العمال تحت شعار " بسواعد عمالنا نبنى الجمهورية الجديدة' بحضور حسان حسن محمد رئيس اللجنة النقابية بالهية العامة لقصور الثقافة وهانى سيد الأمين العام لنقابة الصحافة وحسنين عبد العال امين صندوق النقابة.

وتابع البدوى أن التنظيم النقابى نموذجا فريدا فى أداء الواجب الوطنى من حيث الشراكة مع الجهات المعنية بالدولة من أجل الاستقرار فى مواقع الإنتاج وشحذ همم العمال نحو إرساء دعائم وعلاقات صناعية صحية تتوافق وآمال العمال فى الجمهورية الجديدة.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من العاملين التابعين لتصنيف نقابة الصحافة والطباعة والاعلام .