تزامنا مع ذكرى إنشائه.. مطار القاهرة الأول أفريقيا فى حركة المسافرين

القاهرة - سامية سيد - هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء مطار القاهرة الدولى والذى يتزامن مع صدور التقرير السنوى للحركة الجوية لقارة إفريقيا لعام 2022 عن المجلس الدولى للمطارات لإقليم إفريقيا والذى تصدرت فيه المطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الحركة الإجمالية للمسافرين على مستوى قارة إفريقيا مقابل 30 مليون مسافر لمطارات جنوب إفريقيا فى المركز الثاني.

و أوضح رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن مطار القاهرة والذى يعد من أقدم مطارات المنطقة هو المطار الوحيد على مستوى قارة إفريقيا الذى استعاد كامل حركة المسافرين لعام 2019 وتجاوزها كما احتل مطار القاهرة المركز الاول فى حركة الركاب بإجمالى 20 مليون راكب وهو المركز الذى يحتله للعام الثانى على التوالى كما جاء مطار القاهرة فى المركز الأول ضمن قائمة إجمالى حركة المسافرين الدوليين وهى نسبة ذات دلالة كبيرة إذا أن الركاب الدوليين هم الأكثر ترددا على القارة الإفريقية. بالإضافة الى احتلال مطار القاهرة الدولى المركز الثانى من حيث حركة الطائرات لعام 2020 فى قائمة أفضل 10 مطارات افريقية.

و أشاد المهندس محمد سعيد محروس بدور العاملين فى شركة ميناء القاهرة الجوى منذ افتتاحه الرسمى فى 18 مايو 1963 وجهودهم التى جعلت مطار القاهرة بوابة مصر وإفريقيا الأولى وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك الريادة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.