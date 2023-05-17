شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع تعلن فتح باب التحويلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس وهى مدرسة دولية حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية للمرحلة الابتدائية عن قبول رغبات التحويل على موقع المدرسة للعام الدراسي 2023/2024 لعدد محدود من الاماكن بالصفوف الاتية :

*pyp4 وهو ما يعادل الصف الأول الابتدائى .

*pyp8 وهو ما يعادل الصف الخامس الابتدائى .

وذلك بالتسجيل على موقع المدرسة eis-tagamo3

Admission  Application  TRANSFERS FROM ANOTHER SCHOOL

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSePhuZKA6v.../viewform...

فى الفترة من 17مايو وحتى 31 مايو2023 - علما بأنه لن يتم فتح الموقع مرة اخرى لهذه الصفوف الا فى هذه المواعيد المعلنه.

لذلك يجب الالتزام بالتالى :

 التأكد من أن جميع البيانات المدخلة بالاستمارة على الموقع صحيحة، وأي بيان يتم إدخاله بصورة خاطئة أوغير مطابقة للمستندات التي سيتم تقديمها لاحقل للمدرسة، يسقط حق ولى الأمرفي استكمال إجراءات التقديم والقبول لنجله ولا يحق له الاعتراض على ذلك.

 الإيميل المسجل في الاستمارة يجب أن يكون Gmail الخاص بولى الامر ولا يتبع جهة عمله ويستخدمه بصفه يومية ومكتوب بطريقة صحيحة، وليس به أخطاء كتابية . مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الايميل هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع ولى الامر لتنفيذ ما سيطلب منه في الوقت المحدد. سيتم التواصل مع المتقدمين على الإيميل Gmail المسجل بالاستمارة فقط، ولن يتم الاتصال تليفونيا بأي من المتقدمين، ويجب متابعة صفحة الفيس بوك للمدرسة والبريد الالكتروني Gmail يوميا للاطلاع على التعليمات والمستجدات اول بأول.

 سيتم تسليم ملف الطالب والأوراق المطلوبة لشئون الطلاب بالمدرسة بدءًا من يوم الأحد 21 مايو2023 حتى يوم الأربعاء 31 مايو 2023، ولن يقبل أي تسليم للأوراق بعد هذا اليوم، شريطة التسجيل مسبقا على الموقع الالكتروني. علما بأن الأوراق المطلوب تسليمها في المدرسة كالتالي:

1- بيان النجاح للمتقدمين لـ PYP 8 وهو ما يعادل الصف الخامس الابتدائي وما نقصده هو بيان النجاح للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023.

2- اثبات القيد للمتقدمين لـ PYP4 وهو ما يعادل الصف الأول الابتدائي.

3- صورة من الولاية التعليمية أو توكيل رسمي في حالة غياب الأب.

4- صورة شهادة الميلاد المميكنة (مع الاطلاع على الأصل).

5- عدد 1 صورة شخصية ٤*٦ للطفل.

6- صورة بطاقة كلا من الأب والأم.

7- دوسيه بلاستيك مغلق مكتوب عليه اسم الطالب يشتمل على جميع الأوراق.

• والمدرسة غير مسئولة عن تسلم أي أوراق بعد هذا التاريخ الأربعاء 31 مايو 2023، حتى وإن كان ولى الأمر مسجل الاستمارة على الموقع الإلكتروني وسيستبعد نهائيا من المتقدمين وسيفقد ولى الأمر فرصه التقدم لنجله / لابنته للمدرسة.

• في حالة تجاوز الطالب لاختبارات التقدم للمدرسة يشترط حضور ولى الأمر شخصيا بناءا على الولاية التعليمية في خلال الايام التي ستحدد لاحقا ولا يجوز الإنابة إلا بتوكيل رسمي وفي حالة عدم الحضور، واستكمال الإجراءات بنفسه يعد ذلك تنازلا عن التقديم للمدرسة للعام الدراسي 2023/2024