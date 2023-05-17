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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يثمن النجاحات المتميزة لـ"أباتشى" فى مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
- شهد اللقاء متابعة أنشطة شركة "أباتشى" فى مصر وبرامجها الحالية وخططها المستقبلية لزيادة حجم أعمالها فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.
- تطرق اللقاء أيضاً إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة
- ثمن الرئيس النجاحات المتميزة للشركة فى مصر على مدار 30 عاماً، والتى جعلتها أكبر منتج للبترول فى البلاد
- حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات فى جميع القطاعات لاسيما البترول والغاز
- ثمن الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى تجربة التعاون الإيجابية مع مصر، مؤكدا أنها تمثل قصة نجاح ونموذجاً يُحتذى به فى منطقة الشرق الأوسط
- أكد التزام أباتشى بشراكتها الراسخة مع مصر، بسبب توافر الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة مما يساعد على تعزيز جهود الشركة فى زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
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