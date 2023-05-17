شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يثمن النجاحات المتميزة لـ"أباتشى" فى مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ونائبي رئيس الشركة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.







