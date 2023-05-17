شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تطلق تحذيرات عاجلة حول مشاركة استخدام "الميكب" بين السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الدواء المصرية من مشاركة مستحضرات التجميل مع الآخرين مؤكدة أن مشاركة مستحضرات التجميل مع الآخرين قد تسبب انتقال الميكروبات من شخص لأخر حيث يتسبب ذلك في التهاب العين وتقرحات الشفاه وظهور الحبوب والالتهابات.

وقالت هيئة الدواء أنه يجب عدم مشاركة مستحضرات التجميل مع الآخرين خاصة بودرة الأساس ومنتجات العيون مثل الكحل والمساكر ومنتجات الشفاه مثل أحمر الشفاه ومرطباتها وفرش المكياج والإسفنجات.

ومن جانبه قال الدكتور حسن الفكهانى أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة المنيا إن استخدام المكياج أن مشاركة المكياج والميكب بشكل عام بين أشخاص مختلفين يعرضهم لانتقال العدوى حيث أن استخدام الفرش والاسفنجيات ينقل خلايا الجلد الميته من شخص الي أخر نتيجة احتكاك الجلد بالفرش وتابع: ويمكن أن يتسبب ذلك في انتقال السنط الفيروسى كما ينقل نوعين من البكتيريا وهما ايكولاى والاستاف.

أوضح الفكهانى: مع الوقت الطويل وبدون استخدام للميكب أو فتحة وتركة لفترات طويلة يتكون علية وعلى الفرش غير المستخدمة بيكتيريا وفطريات تتسبب فى التهابات بيكتيرية في الغدد الدهنية والتهابات بيكتيرية في الوجة وانتشار حب الشباب.

أما بالنسبة للمواد الحافظة التي تدخل في تكوين الميكب فبعد انتهاء صلاحيتها تصبح خطرة للغاية حيث تكون بيئة خصبة للفطريات والبكتيريا وتسبب في التهابات في العين كما تسبب والاكزيما الجلدية محذرا من التخزين غير الجيد وكذلك استخدام الميكب بعد انتهاء صلاحيته أو بعد فتحة وتركة مكشوف لفترات طويلة.