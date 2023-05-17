شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: فتح باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع من واضعى اليد لمدة 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها موافقة الحكومة على فتح باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع من واضعى اليد لمدة 6 شهور.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

مدبولى: نستهدف استثمارات للقطاع الخاص العام المقبل تصل لتريليون و640 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العام القادم نستهدف استثمارات للقطاع الخاص تصل لتريليون و640 مليار جنيه، موضحا أنه من الطبيعى أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.

رئيس الوزراء: 50% من القطاع الخاص غير رسمى

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن 50% من القطاع الخاص غير رسمي، موضحا أن العام القادم نستهدف استثمارات للقطاع الخاص تصل لتريليون و640 مليار جنيه، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.

رئيس الوزراء: نستهدف تعظيم عوائد سياحة اليخوت واستثمار مقومات مصر بهذا المجال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت بمصر، وذلك بحضور محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والعميد هيثم أحمد السيد، ممثلاً عن وزارة الدفاع.

متحف البريد المصرى يستقبل الزائرين غدا بالمجان بمناسبة يوم المتاحف العالمى

أعلنت الهيئة القومية للبريد، استقبال متحف البريد للزائرين غدا بالمجان، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق 18 مايو من كل عام، وينظم المتحف مجموعة من الفعاليات والندوات التعليمية والألعاب الترفيهية للأطفال، بما يمكنهم من الاطلاع على تاريخ البريد المصري بطريقة تفاعلية جذابة، ويستقبل المتحف الزوار من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

سلطان عمان يزور مصر الأحد المقبل على رأس وفد رسمى رفيع المستوى

يقوم السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة رسميّة إلى جمهورية مصر العربيّة يوم الأحد المقبل.

وكيلة وزارة التجارة الأمريكية: مصر شريك اقتصادى واستراتيجى للولايات المتحدة

أكدت وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية الأمريكية ماريسا لاغو أن مصر تعد شريكا اقتصاديًا واستراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة وأكبر سوق تصدير لنا فى القارة الأفريقية.

مساعدات طبية مصرية للشعب السودانى بتوجيهات من الرئيس السيسى.. فيديو

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان محملتين بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

"الاحتفاظ بالأدوية والتقارير الطبية".. نصائح الداخلية لحجاج القرعة هذا العام

أكدت وزارة الداخلية على ضيوف الرحمن المسافرين لأداء الحج بضرورة الاحتفاظ بالأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الاحترازية والوقـائيـة المُقــررة الواجب إتباعها، والإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لا يتجاوز قيمته 10 آلاف دولار فقط، أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى، والالتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة مـن وسائل التصوير، والالتزام بالتعليمات والضوابط التي تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

الحكومة توافق على فتح باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع من واضعى اليد لمدة 6 شهور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

انخفاض فى درجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجات ، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

الرئيس السيسى يثمن النجاحات المتميزة لـ"أباتشى"..ويؤكد: أكبر منتج للبترول بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ونائبي رئيس الشركة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

توزيع طلاب الثانوية العامة على اللجان وأرقام الجلوس فى المدارس الأسبوع المقبل

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من توزيع طلبة الثانوية العامة، على لجان الامتحانات استعدادا لانطلاق الاختبارات 12 يونيو المقبل، كما انتهت الكنترولات من تجهيز لجان أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة تمهيدا لتوفيرها فى المدارس بداية الأسبوع المقبل، حيث يتسلم الطلاب أرقام الجلوس بداية الأسبوع المقبل من مدارسهم المقيدين بها.

سعر الذهب اليوم الأربعاء ينخفض 30 جنيها وعيار 21 يسجل 2220 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تراجعا بحوالي 30 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2220 جنيها مقابل من مستوي 2250 جنيها وسط تذبذب واضح في أسعار الذهب بالأسواق.

محمد الشناوى يغيب عن الأهلى أسبوعين ومحاولات لتجهيزه لنهائى أفريقيا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بعد شكواه من شد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخير ضد الترجي التونسي.

مطار القاهرة يستعد لموسم الحج.. انطلاق أولي رحلات زوار بيت الله الحرام 10 يونيو.. تخصيص غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجاج.. فرق عمل لمساعدة كبار السن.. ومصر للطيران تنقل 3 آلاف حاج فلسطيني على متن رحلات خاصة

تنهى سلطات مطار القاهرة الدولي استعداداتها لاستقبال موسم الحج، حيث تلقت شركة ميناء القاهرة الجوي إخطارا من شركة مصر للطيران يفيد بانطلاق أولي الرحلات الشركة من مبني الرحلات الموسمية يوم 10 يونيو المقبل وحتي 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة، لنقل أفواج حجاج القرعة وبعدها الجمعيات وشركات السياحة، على أن تبدأ مرحلة العودة للحجاج بعد أداء المناسك يوم 1 يوليو المقبل وحتي 13 من الشهر ذاته .

إنجاز غير مسبوق لدعم منظومة التنمية المستدامة فى الصحراء الغربية.. تنفيذ أطول شبكة طرق فى مصر بطول 3800 كيلو بتكلفة 29 مليار جنيه.. محافظ الوادى الجديد: أنشأنا 3 محاور وربطنا المحافظة بكل ربوع الوطن .. صور

نجحت محافظة الوادي الجديد فى دعم القطاعات الحكومية المختصة، وتنفيذ إنجاز غير مسبوق في مجال البنية التحتية،لأطول شبكة طرق على مستوي الجمهورية تصل إلى 3800 كيلو متر، بتكلفة بلغت حوالي 29 مليار جنيه تتضمن تنفيذ محاور رئيسية تربط بين المحافظة ومحافظات وادي النيل بطول 2200 كيلو متر، وكذلك إحلال وتطوير شبكة الطرق على مستوى المحافظة، حيث بدأ العمل على تطوير شبكة الطرق بالمحافظة من عام 2014 وحتى عام 2021 بإجمالي 3800 كم منها 2200 كم إنشاء جديد، ويجري العمل في عدة محاور وطرق استراتيجية ما زال قائما ومنها محور تنيدة منفلوط الجاري انشائه واحلال ورفع كفاءة طريق الداخلة العوينات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال منظومة الطرق لخدمة منظومة التنمية فى أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والمقومات.

الرئيس السيسى يثمن النجاحات المتميزة لـ"أباتشى" فى مصر على مدار 30 عامًا.. رئيس الشركة الأمريكية: ملتزمون بشراكتنا الراسخة مع القاهرة فى ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ونائبي رئيس الشركة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

رئيس الوزراء يُشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح موسم حصاد القمح، من منطقة شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد، وكذا افتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، يعمل وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

تشغيل محور 26 يوليو الجديد تجريبيا من ميدان لبنان حتى المنطقة الصناعية

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة آخر التطورات الجارية في أعمال تنفيذ مشروع محور 26 يوليو الجديد، الذي يبدأ مساره من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.

إعلان نتائج امتحانات رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة فى المدارس خلال أيام

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

مصر للطيران: تغيير مسار رحلة واشنطن لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية

أعلنت شركة مصر للطيران، تغيير مسار الرحلة رقم MS 981 المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى واشنطن لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة علي متن الطائرة.

التموين: استقرار أسعار الذهب فى الأسواق بنسبة كبيرة

أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب على استقرار أسعار الذهب حاليا في الأسواق بنسبة 80%، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ساهم في تراجع أسعار الذهب بشكل كبير، وأصبح سعر الذهب في الأسواق المحلية يقارب السعر العالمي.

التعليم: التغييرات فى المناهج الدراسية العام المقبل للصف السادس الابتدائي فقط

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التغييرات فى المناهج الدراسية للعام الدراسي المقبل ستكون للصف السادس الابتدائى فقط، مؤكدا أنها دخلت مرحلة التطوير ضمن نظام التعليم الجديد والذى وصل إلى الصف الخامس الابتدائى هذا العام والعام المقبل تصل إلى الصف السادس الابتدائي.

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى جروبات الغش والتعليم تحقق

تداولت صفحات الغش الإلكترونى عبر تطبيق التليجرام صور من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لبعض المحافظات، فيما أكدت المديريات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبعض المسئولين عن نشر الأسئلة وتصويرها.

ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقى الأنحاء.

الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف

تسلمت وزارة التضامن الاجتماعي من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية الأوراق والمستندات المطلوبة، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة المقبلة.

سعر الجنيه الذهب يسجل 17920 جنيها فى تداولات اليوم الأربعاء

شهد سعر الجنيه الذهب فى مصر تسجيل مستويات 17920 جنيها في تداولات اليوم بعد هبوط ملحوظ وذلك بسبب استمرار انخفاض سعر الذهب في مصر لكافة الأعيرة المتداولة مع عدة تغيرات شهدها السوق أهمها إطلاق الحكومة قرار يسمح باستيراد الذهب بدون جمارك للمصريين العاملين بالخارج.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء تسجل 2250 جنيها للجرام من عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تحرك طفيف وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2250 جنيها مرتفعاً من مستوي 2200 جنيها أمس الثلاثاء.

اتحاد منتجى الدواجن: 25% نسبة الاستثمارات الأجنبية بالسوق

شدد اتحاد منتجي الدواجن على أن الأزمة التي مر بها القطاع ستتلاشي مع الوقت في ظل الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مؤكداً أن كل من خرج من القطاع سيعود قريبا مع تحسن الأحوال في قطاع التربية.

وزير المالية: حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس 1.3٪ بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة بحضور الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عمرو الإتربي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع، حول أداء الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية التى تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا، وأجاب عما يدور فى أذهانهم من تساؤلات؛ بما يُشكِّل حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، قائلًا: «مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.. ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة».

انخفاض أسعار الأعلاف بأكثر من ألف جنيه فى الأسواق بعد إفراجات الموانئ

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة أن اسعار الأعلاف الداجنة تراجعت ليتم تداول سعر الطن بين 25800 إلى 26000 جنيه وأعلاف البط هبطت إلي مستويات 25000 جنيه وأعلاف دواجن البيض سجلت 23200 للطن.

فاركو يحدد 40 مليون جنيه للاستغناء عن محمود حمادة فى الصيفحدد مسئولو نادى فاركو مبلغ 40 مليون جنيه للاستغناء عن نجمه محمود حمادة لاعب خط الوسط حال تلقيه عرضا مميزا فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوبير: الأهلى يفقد جهود محمد الشناوى أسبوعين بسبب السمانة

أكد الإعلامى أحمد شوبير، غياب محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الأهلى، عن المباريات أسبوعين بسبب الإصابة بعضلة السمانة.

سابع الدورى الهولندى يفاوض بيرسى تاو لضمه من الأهلى

يراقب نادى أوتريخت الهولندى مستقبل الجنوب أفريقى بيرسى تاو مع النادى الأهلى، والمقرر انتهاء عقده مع الشياطين الحمر فى يونيو 2024.

نهاية موسم طارق حامد مع الاتحاد السعودى بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن نهاية موسم الدولى المصرى طارق حامد مع فريقه اتحاد جدة السعودى بسبب الإصابة.

مان سيتى ضد الريال.. التشكيل المتوقع لقمة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره مانشستر سيتى فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022-2023، فى قمة من العيار الثقيل ترفع شعار البحث عن مقعد فى نهائى المسابقة القارية الذى سيقام فى تركيا.

محاور حيوية بأوسيم.. طريق طراد النيل لخدمة قرى سقيل وبرطس وبشتيل.. رصف طريق ترعة الزمر لربط الحركة المرورية بمحاور الضبعة وكمال عامر.. وتطوير طريق البراجيل لربط حركة المركبات باتجاه الدائرى والمهندسين.. صور

استغاثات متعددة مر عليها سنوات من أهالي مركز ومدينة أوسيم بسبب سوء طريق طراد النيل وحالته المتردية بداية من قرية برطس وحتى قرية المناشي، كان الطريق يشكل هما يؤرقهم لتلف طبقات الأسفلت وما نتج عنه من "حفر وتصدعات وتكسير"، تتسبب في حوادث مميتة وتكدس السيارات وحدوث شلل مروري، وافتقاره إلى البنية التحتية لخدمة الكهرباء، وتأثيره السلبي على المشهد الحضاري للمدينة، رغم أهمية الطريق لأهالى قرى أوسيم ومنشأة القناطر، باعتباره الطريق الرئيسي الرابط بين المركزين.

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم: اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب فى 12 يونيو.. لن يزيد عدد الطلبة عن 20 باللجنة.. توفير تهوية جيدة بالفصول.. وتحذير من حيازة المحمول أو أى وسيلة إلكترونية تساعد على الغش

مع قرب امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر انطلاقها 12 يونيو المقبل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاهزية لجان السير لاستقبال الطلاب فى أول يوم للاختبارات، موضحة أن اللجان التى يؤدى فيها الطلاب الامتحانات فى المواد غير المضافة للمجموع سوف يستمرون فى تأدية باقى الاختبارات فيها .

أهالي قرية العسيرات بقنا في فرح.. المبادرة الرئاسية حياة كريمة تفتتح عددا من المشروعات بعد انتهائها.. افتتاح مجمع الخدمات الحكومية لخدمة 40 ألف مواطن.. والتشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الزراعية

تواصل مشروعات حياة كريمة عملها الجاد في كل القرى التي بدأتها بمرحلتيها في محافظة قنا لتبدأ تباعًا في افتتاح جميع المشروعات التي أعلنت انتهائها خلال المرحلة الأولى والثانية ليقترب الإعلان عن انتهاء جميع المشروعات في وقت قريب بشمال وجنوب المحافظة، ومن تلك القرى التي افتتحت المبادرة الرئاسية مشروعات في قطاعات مختلفة بها هي قرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

العالم هذا الصباح.. مقتل وإصابة 9 أشخاص إثر إطلاق نار فى مدينة فارمنجتون الأمريكية.. الأردن: تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في خليج العقبة.. إطلالات مميزة لنجوم ونجمات العالم فى مهرجان كان السينمائى الـ76

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تفاصيل تخصيص 470 مليار جنيه أجورا للعاملين فى مشروع موازنة 23/24 بزيادة 60 مليار عن العام الجارى.. 111مليار جنيه للوظائف الدائمة والمؤقتة و170 مليارا للمكافآت.. واستمرار تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالدولة

تفاصيل تخصيص 470 مليار جنيه أجور للعاملين فى مشروع موازنة 23/24بزيادة 60 مليار عن موازنة العام الجارى..111مليار جنيه للوظائف الدائمة والمؤقتة و170مليار للمكافئات و39 مليار بدلات نوعية و46 مليار مزايا نقدية وعينية و47 مليار جنيه مزايا تأمينية