شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم فاسدة ورفع 1900 حالة إشغال خلال حملات مكبرة بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتمشيط الأسواق والتفتيش على المحلات والمطاعم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروضات.

وفى هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال مديريات الطب البيطرى والتموين وحي الهرم حملات في قطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن ضبط ومصادرة 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة من خلال الطب البيطرى.

وشهدت الحملات بقطاع هضبة الأهرام تحرير محاضر تموينية لعدم الترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار .

وفى إطار تكثيف الجهود لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام، تم تنفيذ حملات بهضبة الأهرام، أسفرت عن ضبط ومصادرة 1900 حالة إشغال متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافه المخالفات.



اللحوم الفاسدة



عمليات الضبط



ضبط لحوم فاسدة