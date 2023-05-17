شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إتمام عملية النقل للعاصمة الإدارية قبل منتصف يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا ‏موسعًا مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإدارة ‏العامة للحوكمة، والإدارة العامة للشئون الإدارية، بحضور الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير ‏الأوقاف للمتابعة بمبنى وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك لمتابعة عملية نقل ‏العاملين بالأوقاف إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ‏

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة بدأت عملية النقل ‏الفعلي، وسيتم نقل جميع العاملين بالأوقاف إلى المبنى الجديد قبل منتصف يوليو، وهي ‏نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة وليس في مجرد المكان.‏



وزير الأوقاف يشاهد الحى الحكومى



مقر وزارة الاوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة