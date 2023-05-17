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وزير الأوقاف: إتمام عملية النقل للعاصمة الإدارية قبل منتصف يوليو

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القاهرة - سامية سيد - عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا ‏موسعًا مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإدارة ‏العامة للحوكمة، والإدارة العامة للشئون الإدارية، بحضور الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير ‏الأوقاف للمتابعة بمبنى وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك لمتابعة عملية نقل ‏العاملين بالأوقاف إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ‏

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة بدأت عملية النقل ‏الفعلي، وسيتم نقل جميع العاملين بالأوقاف إلى المبنى الجديد قبل منتصف يوليو، وهي ‏نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة وليس في مجرد المكان.‏  

 

وزير الأوقاف يشاهد الحى الحكومى
وزير الأوقاف يشاهد الحى الحكومى

 

مقر وزارة الاوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة
مقر وزارة الاوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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