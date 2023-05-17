شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: آليات لزيادة الاستثمار فى مدارس النيل الدولية والتسويق لها خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لبحث تقديم خدمات تعليمية تفاعلية للطلاب من أبنائنا فى الخارج، فضلا عن بحث آليات التسويق لشهادة مدارس النيل الدولية خارج مصر.

ورحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدا أن تطوير الخدمات التعليمية للطلاب من أبنائنا فى الخارج يمثل أولوية لدى الوزارة فى إطار خطتها الشاملة لتطوير المنظومة التعليمية ككل.

ووجه الدكتور رضا حجازى بتقديم خدمات تعليمية تفاعلية ونماذج تدريبية، فضلا عن إتاحة الروابط التعليمية الخاصة بالمناهج الدراسية للطلاب من أبنائنا فى الخارج بهدف دعم قدراتهم على فهم المناهج الدراسية.

كما استعرض الدكتور رضا حجازى سبل زيادة الاستثمار فى مدارس النيل الدولية، باعتبارها نموذجا تعليميا متميزا عالى الجودة، مشيرا إلى أن مناهج مدارس النيل صممت وفقًا للمعايير العالمية من خلال التعاون مع هيئة الامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تمنح شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادات الدولية، كما توفر مدارس النيل الدولية منهجا تعليميا تم تخطيطه وتصميمه فى ضوء أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم، فضلا عن التركيز على بناء شخصية الطالب وإكسابه المعارف والمهارات التى تنمى روح الإبداع والتفكير والابتكار وتعده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليًا وعالميًا.

وقال الدكتور رضا حجازى، أنه فى إطار حرص واهتمام القيادة السياسية، بعملية تطوير المنظومة التعليمية، تعمل الوزارة على التوسع فى إعداد هذه المدارس داخليا، كما تستهدف التسويق لها خارجيا، وفى هذا الإطار، وجه الوزير بوضع آليات لزيادة الاستثمار والتسويق لشهادة مدارس النيل الدولية خارج مصر كونها تمنح جودة عالية من التعليم ذو المعايير الدولية، لأبنائنا الطلاب فى الخارج.

جاء ذلك بحضور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، وإلهام فتحى مدير عام أبنائنا فى الخارج، والدكتورة أمانى الفار مدير وحدة شهادة النيل الدولية، والأستاذ عماد منصور مدير عام الخدمات المركزية، ووفاء خميس من إدارة التسرب التعليمي.