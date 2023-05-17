شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يعلن زيادة ساعات العمل والقطارات استعدادا لمبارة الأهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، زيادة عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، وكذلك زيادة عدد القطارات وذلك بالتزامن مع إقامة مبارة الأهلى والترجى التونسى يوم الجمعة القادمة، باستاد القاهرة.

وقالت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو: جاهزون باستعدادات خاصة لمباراة يوم الجمعة بين الأهلي المصري والترجي التونسي، والفرق بين القطارات هيقل لـ 5.5 دقيقة، وسيزيد عدد القطارات للوصول بسرعة.

وأكدت الشركة أن محطات المترو ستعمل حتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، علما بأن المباراة ستقام الساعة 10 مساء.

ونبهت شركة إدارة المترو، على مشجعي الدرجة الثالثة النزول في محطة أرض المعارض، وعلى مشجعي الدرجة الثانية النزول في محطة الاستاد، لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين

يعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوى) وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة.

والخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.